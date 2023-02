Tamara Pisnoli: condannata l’ex moglie di Daniele De Rossi

Importanti novità per Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi. La donna è stata condannata a distanza di nove anni dall’arresto: nel 2013 acquistò un impianto fotovoltaico pagando 84mila euro come anticipo.

Un impianto però ritenuto poco produttivo: per questo motivo Tamara chiesa un rimborso con interessi, con una richiesta di 200 mila euro. L’imprenditore si rifiutò e venne prima minacciato e successivamente picchiato e abbandonato per strada.

La condanna

E’ arrivata adesso la condanna a Tamara Pisnoli e due uomini, Francesco Camilletti e Francesco Milano. Sette anni e due mesi per tentata estorsione e rapina mentre è caduta in prescrizione l’accusa di lesioni.