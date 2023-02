Chiara Nasti cambia nome sui social: si è sposata con Zaccagni

SportFair

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni finiscono spesso sotto i riflettori. L’influencer napoletana è spesso criticata e giudicata per ciò che pubblica sul proprio profilo Instagram e per le sue risposte ai follower.

Adesso, però, si parla di Chiara Nasti per un lieto evento: l’influencer, diventata madre di Theo lo scorso novembre, ha infatti cambiato nome sui social e questo non è passato inosservato.

Sotto al nome “Nastilove”, infatti, compare Chiara Nasti Zaccagni. I fan non si sono lasciati sfuggire questo dettaglio e hanno subito chiesto spiegazioni all’influencer.

Chiara Nasti e Zaccagni si sono sposati

“Ho visto che adesso sei Chiara Nasti Zaccagni, ma ti sei sposata? Perché il cognome del marito si acquisisce soltanto con un atto registrato all’anagrafe e non per fare bella figura. Zaccagni è tuo figlio non tu finché sei nubile. Beata voglia di ostentare e beata ignoranza”, ha commentato un follower.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha prontamente risposto: ““che attenzione che presti. Neanche il tempo di mettere il cognome che già l’hai notato. Ti ringrazio per essere la mia fan numero uno. Comunque sì, siamo già sposati”, ha replicato Chiara Nasti, che sembra abbia sposato il calciatore della Lazio in un rito civile.

Il 20 giugno, invece, si terrà il rito religioso, davanti a, secondo le indiscrezioni, oltre 200 invitati.