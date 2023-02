Il Napoli inventa calcio anche in Champions: blitz a Francoforte e quarti ad un passo

SportFair

Il Napoli non può nascondersi, è una candidata anche alla vittoria della Champions League. Grandissima prestazione in trasferta della squadra di Luciano Spalletti, la sfida sul campo del Francoforte si è conclusa sul risultato di 0-2. Gli azzurri sono una delle squadre più in forma dal punto di vista fisico, i calciatori si trovano a meraviglia e si sono dimostrati di grandissima qualità anche contro avversari di un certo spessore.

Il Napoli mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, colpo grosso degli azzurri sul campo dell’Eintracht Francoforte e prova di forza impressionante.

La partita

Il Napoli si schiera con Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano, grandissima prestazione del calciatore messicano, i padroni di casa rispondono con Kolo Muani. Partenza fortissima dei tedeschi, soprattutto dal punto di vista dell’intensità. Il Napoli risponde colpo su colpo e la partita svolta dal punto di vista tecnico.

I tedeschi commettono errori gravissimi in fase di disimpegno, Osimhen non può sbagliare per il vantaggio. L’attaccante si ripete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Sullo 0-0 anche un calcio di rigore sbagliato da Kvaratskhelia.

Nel secondo tempo il Francoforte rimane in 10 per un brutto fallo di Kolo Muani. Al 65′ il Napoli trova il raddoppio con un calciatore preziosissimo: Di Lorenzo. Nel finale la squadra di Spalletti controlla, finisce 0-2 e al ritorno dovrà gestire il doppio vantaggio. Supereroi anche in Champions League, il Napoli è un successo come Mr. Rain.