Cessione Juventus, voci sull’assalto di un fondo arabo: l’offerta

Sono giorni fondamentali sul futuro della Juventus. La squadra è concentrata sul campo, ma la partita più importante è quella in Tribunale. Iniziano a circolare voci anche sulla possibile cessione del club. La situazione del club bianconero è in continua evoluzione, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero Cda. Il club è finito nello scandalo dell’inchiesta Prima, la prima penalizzazione di 15 punti rischia di condizionare il rendimento in stagione della squadra.

E’ in arrivo il responso sul ricorso presentato dalla Juventus, poi sarà il turno della seconda indagine. Il club bianconero spera di patteggiare sulla manovra degli stipendi, la situazione considerata alla vigilia molto delicata. Il rischio riguarda anche un’altra stangata sulle nuove plusvalenze realizzate con altri club di Serie A e potrebbero arrivare provvedimenti anche in campo europeo.

La cessione del club

Una notizia sorprendente riguarda la cessione del club bianconero. La Juventus ha attuato un vero e proprio restyling dal punto di vista dirigenziale, sono stati nominati uomini di fiducia di Elkann per completare al meglio la stagione e provare ad iniziare un nuovo progetto.

Non sono da escludere, però, possibili colpi di scena. Secondo le ultime notizie circolate dall’ambiente bianconero, potrebbe concretizzarsi nel breve periodo la cessione del club. E’ partito l’assalto da parte di un fondo arabo per rilevare il club bianconero. L’offerta potrebbe aggirarsi sui 2 miliardi di euro, la Juventus inizia a valutare il futuro.