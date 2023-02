La ‘carta Pinamonti’: i tifosi della Juve tirano in ballo l’Inter sulle plusvalenze

SportFair

Lo scandalo delle plusvalenze fittizie è destinato a stravolgere la classifica del campionato di Serie A, tante squadre rischiano il baratro e di ripartire da categorie inferiori. Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti, l’ultimo riguarda la carta ‘Mandragora‘: il riferimento è alla trattativa di mercato con l’Udinese con l’obiettivo di realizzare plusvalenze.

La Juventus è stata punita con 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, il club bianconero ha presentato ricorso e la sentenza è in arrivo: le speranze di annullare la penalizzazione sono molto basse. Il club dovrà puntare all’assoluzione piena, non è infatti prevista una riduzione dei punti.

Nel mese di marzo sarà il turno della seconda inchiesta, quella del secondo filone e della manovra stipendi. In relazione al pagamento degli stipendi nel periodo della pandemia la Juventus potrebbe decidere di patteggiare uno o due punti più una multa. Anche in questo caso la situazione è in fase di evoluzione.

E’ in arrivo, invece, un’altra stangata sul secondo filone delle plusvalenze. La Juventus rischia almeno altri 15 punti di penalizzazione, in arrivo provvedimenti nei confronti delle società considerate legate da ‘rapporti di partnership opaca’: Sampdoria, Empoli, Udinese, Atalanta e Sassuolo.

La carta ‘Mandragora’ e quella ‘Pinamonti’

L’ultimo aggiornamento sulla Juventus riguarda la ‘carta Mandragora‘. Gli inquirenti stanno indagando in relazione ad accordi segreti sulla cessione di calciatori ad altri club. Nel mirino è finita soprattutto l’operazione Mandragora, calciatore acquistato dall’Udinese nel 2018 per 20 milioni di euro, portando ad una plusvalenza di 13, 7 milioni di euro e poi ricomprato a 10 milioni più 6 di bonus dai bianconeri.

Secondo l’ipotesi investigativa, l’operazione avrebbe permesso alla Juventus di iscrivere nel bilancio 2019 la plusvalenze e non il debito di 26 milioni.

La notizia ha scatenato tantissime reazioni e i tifosi della Juventus hanno deciso di rispondere alle accuse: è stata tirata in ballo anche l’Inter. E il riferimento è alla ‘carta Pinamonti‘ ovvero i trasferimenti del calciatore in prestito ad altre squadre.

Sui social si è scatenata una vera e propria discussione tra tifosi: “Tipo quello Venahusden, Radu e Pinamonti venduti e ricomprati a cifre prestabilite un anno dopo”, “ma davvero ? Il binomio Agnelli Juventus è odiato in questo paese e sarà sempre peggio ! Cosa fare ? Tutto ciò che consente la legge fino al tar e poi sperare di andare a giocare in un torneo fuori dall’Uefa. Oggi sbuca Mandragora che mi pare uguale a Pinamonti”.

“No, fammi capire. Pinamonti riscattato ad inizio settembre 2020 dal Genoa per 19 milioni e ricomprato 15 giorni dopo dall’Inter a 21, la consideri una normale operazione di mercato? Solo un bonobo può pensarlo…”. In alto la GALLERY con tutti i messaggi.