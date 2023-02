SportFair

Ecopneus, società senza scopo di lucro responsabile della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia, da sempre fortemente impegnata nella promozione dell’impiego della gomma riciclata in superfici sportive performanti di alta qualità, porta la sostenibilità alle Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, l’appuntamento che vedrà la kermesse del basket sfidarsi dal 15 al 19 febbraio in una cinque giorni di tornei e competizioni presso il Pala Alpitour di Torino.

Per l’evento più atteso dell’anno dai tifosi della pallacanestro, al fianco della Lega Basket Serie A in qualità di Sustainability Partner, Ecopneus ha realizzato un campo da basket 3×3 interamente sostenibile, prodotto con un materiale ottenuto dall’aggregazione di gomma e plastica riciclata, che sarà luogo di incontro e divertimento per tutta la durata della manifestazione, tra gare di tiro, contest, skill challenge e canestri spettacolari insieme al campione Giacomo Gek Galanda, leggenda del basket e Consigliere Federale FIP – Federazione Italiana Pallacanestro.

Ubicato all’ingresso del villaggio sportivo, il campo darà la possibilità ai campioni, alle società del territorio e ai cestisti grandi e piccini di sperimentare i benefici di una superficie prodotta con una tecnologia innovativa e all’avanguardia grazie al materiale Tyreplast, che consente di realizzare campi da gioco temporanei e removibili, semplici da allestire ma con le stesse performance dei campi fissi.

Grazie alle proprietà di shock absorbing e antiscivolo, questa pavimentazione è in grado di ridurre l’affaticamento muscolare per l’atleta, proteggere le articolazioni da microtraumi, assicurando l’ottimizzazione del ritorno dell’energia elastica all’atleta. Una superficie ideata per lo street basket, capace di garantire una giocabilità eccellente in ogni condizione climatica, permettendo un miglioramento complessivo della prestazione sportiva.

“Siamo orgogliosi di partecipare ad un evento così importante nel panorama sportivo italiano e di poter portare all’attenzione dei numerosi appassionati che saranno presenti alla manifestazione le proprietà di un prezioso materiale come la gomma riciclata. – ha dichiarato Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopneus – Guidati dalla volontà di supportare la transizione verso un’economia sempre più circolare e una maggiore cultura del riciclo, lavoriamo con grande impegno non solo per gestire raccolta, trasporto e recupero dei Pneumatici Fuori Uso ma anche per sviluppare e migliorare costantemente le diverse applicazioni della gomma da riciclo. Le superfici sportive sono una delle migliori rappresentazioni di questo percorso. Quello sportivo è il settore che ad oggi assorbe il maggior quantitativo di gomma riciclata prodotta dalla filiera Ecopneus. Questo proprio perché l’aggiunta di questo prezioso materiale alle pavimentazioni sportive conferisce loro livelli altissimi di performance”.