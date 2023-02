Camila Giorgi super! E’ in semifinale in Messico, Stephens asfaltata

SportFair

Percorso splendido quello di Camila Giorgi al torneo ATP di Merida, in Messico. La tennista italiana, numero 68 al mondo, ha staccato nella notte il pass per le semifinali del torneo in corso sui campi in cemento della città messicana.

Giorgi ha letteralmente asfaltato la sua avversaria, la statunitense Stephens, trionfando in appena 48 minuti di gioco con un doppio 6-0. Per un pass per la finalissima Giorgi sfiderà adesso Siniakova, che ai quarti ha sconfitto l’altra italiana, Cocciaretto, col risultato di 6-1, 5-7, 6-0.