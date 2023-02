Camila Giorgi fa faville! Il torneo di Merida parla italiano: Peterson ko in 3 set

SportFair

Camila Giorgi spettacolare! La tennista marchigiana ha conquistato nella notte italiana il suo quarto titolo in carriera nel circuito WTA. Era dal torneo 1000di Montreal di agosto 2021 che Giorgi non si aggiudicava un torneo.

Una vittoria sudata, nella finalissima del torneo WTA di Merida, in Messico contro Peterson. L’azzurra ha trionfato in 3 set, aggiudicandosi in rimonta il primo, perdendo malamente il secondo e trionfando al terzo trovandosi sotto in un break.

Il match è terminato col punteggio di 7-6, 1-6, 6-2 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Con questa vittoria Giorgi si assicura il 46º posto del ranking WTA.