Camila Giorgi in finale a Merida! Grande vittoria anche contro Siniakova

Camila Giorgi non si ferma più e stacca il pass per la finale del torneo a Merida, in Messico. La tennista italiana è tornata in ottima forma, le qualità dal punto di vista tecnico non sono state mai in discussione. La 31enne è stata protagonista di un grandissimo torneo e dovrà completare l’opera nell’ultimo atto.

Vittoria in due set anche contro Katerina Siniakova, i due set sono stati nel complesso equilibrati e l’italiana ha fatto la differenza nei punti chiave della partita. Camila Giorgi perde subito il servizio, poi recupera nella fase finale nel set, piazza due break e vince 5-7.

Ad inizio del secondo set Camila scappa, si porta sull’1-4 e sembra controllare. Siniakova riesce però a rientrare in partita e si va al tie-break. L’italiana sale in cattedra nei punti finali, domina 2-7 e vola in finale. Nell’ultimo atto dovrà vedersela contro la svedese Rebecca Peterson.

“Quello di oggi è stato un match molto difficile, ma sono molto contenta di essere arrivata in finale. La mia settimana è stata ottima fino a questo momento. Alla fine la partita è girata negli scambi importanti”, le parole di Camila al termine del match.