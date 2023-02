Calhanoglu non resiste: il gesto ai tifosi del Milan nel derby

SportFair

Serata magica per l’Inter ieri sera a San Siro: i nerazzurri hanno battuto il Milan nel derby di Milano, grazie ad una rete del Toro Martinez. Una sfida durante la quale non sono mancati episodi e colpi di scena, come la reazione di Calhanoglu.

L’ex milanista è stato ricoperto di fischi ed insulti, anche e soprattutto quando si trovava pronto a calciare il calcio d’angolo decisivo, dalla bandierina.

Calhanoglu ha risposto a tutti i tifosi, zittendoli. Il calciatore turco ha infatti calciato un assist perfetto per Lautaro Martinez, che ha poi segnato la rete del vantaggio e della vittoria. Prima di andare a festeggiare con i compagni, Calhanoglu si è portato il dito al naso, per dire a tutti i rossoneri di stare zitti.