Calciomercato finito? Macché, la lista dei calciatori svincolati

SportFair

Il calciomercato invernale è andato in archivio, le ultime 24 ore hanno regalato sorprese soprattutto dall’estero. Il colpo più importante è stato sicuramente quello del Bayern Monaco, la squadra potrà contare sulle prestazioni di un calciatore come Cancelo. L’accordo con il Manchester City è stato raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Il portoghese è un calciatore in grado di spostare gli equilibri in qualsiasi squadra, la rottura con il club inglese è nata dopo un battibecco con l’allenatore Guardiola. Un altro trasferimento a sorpresa è stato il passaggio di Jorginho all’Arsenal, la compagine di Arteta guida la Premier League e l’arrivo del centrocampista rappresenta un chiaro segnale alle avversarie.

In Serie A, invece, sono stati piazzati pochi colpi e il motivo principale riguarda le difficoltà delle squadre dal punto di vista economico, il caso più spinoso è stato quello di Zaniolo. Ecco perché il mercato degli svincolati potrebbe rivelarsi determinante per tante squadre del massimo campionato italiano.

Gli svincolati, le occasioni più importanti

ISCO – Sembrava fatta per il passaggio all’Union Berlino. Il calciatore aveva raggiunto anche la Germania, ma la trattativa è poi sfumata. Era circolata la voce di problemi dalle visite mediche, ma le indiscrezioni non hanno trovato conferme. L’accordo è saltato per motivi economici. L’ex Real Madrid e Siviglia è ancora in grado di fare la differenza, è capace di giocare a centrocampo e nel ruolo di trequartista.

VRSALJKO – Nel ruolo di terzino l’occasione più importante è quella che porta a Vrsaljko. L’ex Sassuolo e Inter è reduce dalla rescissione con l’Olympiakos. Si tratta di un calciatore di grande sacrificio, in grado di disimpegnarsi bene in difesa e anche in fase di spinta.

DZYUBA – Un calciatore di grande esperienza per l’attacco è Artem Sergeevich Dzyuba, reduce dall’esperienza all’Adana. L’ex Zenit si è sempre dimostrato anche un buon realizzatore, sono in corso contatti con club olandesi, ma l’accordo non è stato ancora trovato.

JESE‘ – L’esperienza all’Ankaragücü non è stata entusiasmante, si tratta di un calciatore ancora in grado di fare la differenza. L’ex Psg è reduce da prestazioni altalenanti, ma potrebbe rilanciarsi in un club ambizioso.

SANTIAGO ARIAS – L’ex Atletico Madrid è un terzino destro, dotato di grande tecnica e buona velocità. Era finito nel mirino del Napoli, è alla ricerca di una squadra di alto livello in Europa.

GLI ALTRI NOMI – Gli altri svincolati interessanti sono: Danny Drinkwater, Simone Zaza, Max Kruse, Ben Arfa, Pato, Danny Rose, Taider, Romulo e Sturridge.