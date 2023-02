Il calciatore Jankto: “sono gay, non voglio più nascondermi” | VIDEO

SportFair

Jakub Jankto ha annunciato sui social la sua omosessualità. L’ex Sampdoria e Udinese si è confessato su Instagram, attraverso un video pubblicato sul profilo. “Ciao, sono Jakub Jankto , come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che lo svolgo come meglio posso, da anni, con serietà, professionalità e passione.

Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”.

Chi è Jakub Jankto

Jakub Jankto è un centrocampista classe 1996, attualmente dello Sparta Praga, in prestito dal Getafe. E’ un centrocampista mancino in grado di giocare in diversi ruoli della mediana, si è sempre dimostrato un calciatore di sacrificio e di buona qualità dal punto di vista tecnico e di corsa.

E’ cresciutio nelle giovanili dello Slavia Praga, poi l’arrivo in Italia all’Udinese. La prima vera esperienza è stata all’Ascoli, in prestito. Torna all’Udinese e diventa un punto di riferimento della squadra. Passa alla Sampdoria e si conferma un calciatore prezioso. Nel 2021 è passato al Getafe, poi il prestito allo Sparta Praga. Protagonista anche con la maglia della Repubblica Ceca.