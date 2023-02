Mondiali di sci, spaventosa caduta per Dominik Paris in SuperG | VIDEO

SportFair

Proseguono a Courchevel-Meribel i Mondiali di sci alpino. L’Italia affronta le restanti gare con la tristezza nel cuore a causa della notizia della morte di Elena Fanchini.

Dopo la vittoria della medaglia d’oro di Marta Bassino in SuperG, oggi è il turno degli uomini, con gli azzurri che non sono riusciti a stare tra i migliori in gara.

Brutta caduta per Dominik Paris: dopo un primo inizio di gara positivo, l’azzurro ha commesso un errore nella parte centrale, finendo rovinosamente a terra. Paris è rimasto coricato per qualche minuto per poi rialzarsi con l’aiuto dello staff e tornare a valle sulle sue gambe.

Le parole di Dominik Paris

“Sapevo che oggi era da tutto o niente, su una pista corta così o rischi o sei dietro. Sono stato un po’ troppo cattivo su quel palo, volevo fare velocità. Ero troppo stretto sul palo, l’ho preso stretto e mi sono alzato“, ha dichiarato ai microfoni Rai lo sciatore azzurro.

“Se sto bene? Non direi. Ho preso una bella botta sulle chiappe, ma penso che riesco a recuperare. Adesso vedo come sto il pomeriggio e se guarisco abbastanza per disputare la prova di domani per raddrizzare le linee“, ha concluso.