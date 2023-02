Bublik come Blanco: distrugge tre racchette in 30 secondi | VIDEO

SportFair

Aleksandr Bublik è sempre sulle pagine dei giornali sportivi e il motivo non riguarda le prodezze in campo. E’ comunque un bravo tennista, ma i motivi principali di discussione riguardano le sue follie dentro e fuori dal campo.

Il tennista russo naturalizzato kazako non è riuscito a contenere la furia dopo essere stato sconfitto al tie-break dell’ultimo set contro Grégoire Barrére al torneo di Montepellier, in Francia.

Bublik è stato sconfitto con il punteggio 6-4, 6-7 (12) e 7-6 (3). Il parziale di 0-6 ha fatto perdere la testa al kazako: il tennista ha prima spaccato una racchetta in campo, poi si è fiondato in panchina e ha distrutto altre due racchette, il tutto in meno di 30 secondi. La furia di Bublik ha lasciato il pubblico senza parole, poi qualche fischio.