Blanco, le scuse dopo la follia a Sanremo 2023: “finalmente sono me stesso”

E’ andata in scena ieri la prima serata del Festival di Sanremo 2023. I primi cantanti in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston, tra divertimento, ospiti e anche qualche colpo di scena.

Blanco, infatti, è l’artista più chiacchierato di oggi a causa del suo folle gesto durante un’esibizione. Il cantante, vincitore con Mahmood dell’edizione dello scorso anno della kermesse canora, dopo aver avuto un problema tecnico ha inziato a distruggere tutto ciò che trovava davanti a sè sul palco. Una ‘performance’ che ha lasciato tutti sbigottiti.

A qualche ora dall’accaduto, Blanco ha deciso di scusarsi e lo ha fatto con un post sui social .

Le scuse di Blanco

“Chiedo scusa alla città dei fiori“, questa la didascalia di una foto condivisa pochi minuti fa su Instagram, che mostra un foglio di quaderno con una dedica e le scuse ufficiali, scritte alle 4 di notte.

“Ariston”

Cadono fiori, Ariston

si spezzano fiori, Ariston

cala il sipario, Ariston

ti ho messo in lacrime

come la mia mamma, Ariston

mi hai visto fragile

come un bimbo…

e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre,

sono caduto…

mi sono rotto la faccia e piango, Ariston

ma poi…

rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido

perchè non sono perfetto come mi volevi

ma finalmente sono me stesso

ti voglio bene Ariston

con tutta la mia follia

Blanco