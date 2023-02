Sorteggi, le avversarie di Lazio e Fiorentina: gli accoppiamenti di Conference League

SportFair

Il sorteggio di Europa League è già alle spalle, adesso è il turno degli accoppiamenti di Conference League. Sono due le squadre italiane ancora in corsa ed in grado di togliersi grandi soddisfazioni a partire dagli ottavi di finale: Lazio e Fiorentina.

I biancocelesti sono stati in grado di gestire la vittoria dell’andata contro il Cluj, la sfida di ritorno si è conclusa sul risultato di 0-0. Solo un rischio iniziale per la Fiorentina, poi la vittoria in rimonta contro il Braga. Tante squadre sullo stesso livello, si preannunciano partite molto equilibrate.

Sorteggio dai due volti per le squadre italiane. Sfida alla portata per la Fiorentina contro il Sivasspor. Più difficile l’accoppiamento della Lazio, contro l’Az Alkmaar.

Le qualificate in Conference League

Le teste di serie

AZ Alkmaar (OLA)

Djurgarden (SVE)

Basaksehir (TUR)

Nizza (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (SPA)

West Ham (ING)

Le qualificate dagli spareggi

Lazio (ITA)

AEK Larnaca (CYP)

Sheriff (MDA)

Anderlecht (BEL)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech Poznan (POL)

Basilea (SVI)

Tutti gli accoppiamenti