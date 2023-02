Le avversarie di Juventus e Roma: tutti gli accoppiamenti degli ottavi di Europa League

SportFair

L’attesa è finita, è arrivato il momento dei sorteggi di Europa League, sono due le squadre in grado di portare in alto i colori italiani: Juventus e Roma. Grandissima prestazione dei bianconeri sul campo del Nantes, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-3 con Di Maria in grande spolvero.

La squadra di Mourinho è stata in grado di ribaltare l’1-0 dell’andata contro il Salisburgo, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol di Belotti e Dybala. L’eliminazione di lusso è stata quella del Barcellona, i blaugrana sono stati sconfitti dal Manchester United.

Sorteggi dai due volti per le squadre italiane: la Juventus dovrà vedersela contro il Friburgo, un avversario comunque alla portata per le qualità dei bianconeri. Difficile la doppia sfida della Roma, di fronte la Real Sociedad.

Le qualificate in Europa League

Vincitrici della fase a gironi (prima fascia)

Arsenal (ING)

Betis (SPA)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (HUN)

Feyenoord (OLA)

Friburgo (GER)

Real Sociedad (SPA)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (seconda fascia)

Union Berlin (GER)

Manchester United (ING)

Juventus (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Roma (ITA)

Siviglia (SPA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting Lisbona (POR)

Tutti gli accoppiamenti