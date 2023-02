Antonio Conte rischia un lungo stop: “sottovalutato il problema di salute”

SportFair

Il Tottenham è reduce dalla sconfitta nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan, la qualificazione ai quarti è ancora in gioco. Anche in Premier League la situazione è ancora apertissima. A tenere banco sono le condizioni di salute di Antonio Conte, costretto a rimanere in Italia.

L’allenatore del Tottenham è reduce dall’operazione alla cistifellea, il tecnico italiano dovrà rimanere in Italia e gli Spurs hanno affidato la panchina a Stellini.

“In seguito ad un controllo di routine ieri in Italia, è stato deciso che Antonio Conte rimarrà nella casa di famiglia per completare la convalescenza dall’operazione alla cistifellea a cui si è sottoposto recentemente. La salute è la cosa più importante, e tutti al club gli augurano il meglio. Cristian Stellini assumerà la guida della prima squadra”, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal Tottenham.

I dettagli da Antonio Conte

Proprio Antonio Conte ha deciso di uscire allo scoperto, attraverso una Storia pubblicata su Instagram. “Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del Club, dei Calciatori, dello Staff e dei Tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho sottovalutato l’intervento, che non è stato di routine, ma per una seria ed inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito ed ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario. Come on you SPURS”.