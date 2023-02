Antonio Conte in ospedale a causa di un malore: sarà operato

Momenti di apprensione per Antonio Conte: il tecnico del Tottenham è stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L’allenatore italiano ha accusato dolori addominali e per questo motivo è stato ricoverato in clinica.

A dare la notizia, per tranquillizzare anche un po’ gli appassionati di calcio e tifosi del Tottenham, è stato il club stesso, con una nota ufficiale sul web, che svela la diagnosi, annunciando anche che Conte sarà subito operato.

La nota del Tottenham

“Antonio Conte ha di recente lamentato forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutti al Tottenham gli augurano ogni bene”, hanno scritto gli Spurs.

Non è chiaro per quanto tempo Conte resterà fuori, ma potrebbe saltare il decisivo scontro casalingo del Tottenham contro il Manchester City domenica, con l’assistente Cristian Stellini che probabilmente prenderà il comando. I londinesi sono attualmente quinti nella classifica della Premier League, a tre punti dal Manchester United e dal Newcastle.