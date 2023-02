“Allegri è stufo della Juve”, il tweet bomba e il nome del sostituto

SportFair

La Juventus continua la risalita nel campionato di Serie A e la squadra è concentrata in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria contro lo Spezia, adesso dovrà confermarsi in trasferta anche sul campo del Nantes. E’ diventato ormai l’obiettivo numero uno della stagione, considerando i 15 punti di penalizzazione in Serie A e la seconda inchiesta in arrivo.

Nell’ultima giornata è arrivata una vittoria preziosa sul campo dello Spezia, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol realizzati da Kean e Di Maria. La Juventus continua la corsa in classifica e dovrà conquistare il maggior numero di punti fino al termine della stagione per limitare i danni.

La situazione di Allegri

Nel frattempo continuano a circolare voci sul futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus è sempre più nervoso, l’ennesima sfuriata rischia di portare conseguenze. Il tecnico bianconero non sembra in grado di gestire la pressione, si sono verificati momenti di tensione con il pubblico e con i giornalisti.

L’ultimo episodio è stato il battibecco con un giornalista di Sky, poi sono anche arrivate le risposte piccate di Costacurta e Bergomi. Il livornese è legato da altri due anni e mezzo di contratto da 7 milioni a stagione, ma sono in corso valutazioni e l’addio al termine della stagione sembra probabile. La dirigenza non è pienamente soddisfatta di Allegri sotto l’aspetto del gioco, ma soprattutto dei risultati e della comunicazione degli ultimi mesi.

Secondo le ultime anche l’allenatore sarebbe stufo delle continue critiche. Un tweet dell’operatore di mercato ‘Salt and Pepper’ è diventato virale sui profili social. La notizia sarà tutta da valutare nelle prossime settimane, ma secondo quanto riportato Allegri avrebbe addirittura deciso di farsi da parte. “Allegri avrebbe comunicato alla nuova proprietà la volontà di farsi da parte a fine stagione. Sarebbe stufo di questo clima nei sui confronti. Nodo buonuscita. 12% di permanenza”. Secondo le notizie la buonuscita potrebbe essere di 3/4 milioni.

Il sostituto

Arrivano, invece, conferme sul nome del possibile sostituto. La Juventus è intenzionata ad iniziare un progetto giovane dopo le ultime vicende, sembrano molto probabili cessioni eccellenti nella prossima sessione di mercato e l’arrivo di calciatori giovani. A guidare la squadra potrebbe esserci Alessio Dionisi, attuale allenatore del Sassuolo.