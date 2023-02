Federer superato! E’ Alisha Lehmann la sportiva svizzera più popolare

SportFair

Alisha Lehmann meglio di Roger Federer. La calciatrice è diventata di recente la sportiva svizzera più seguita sui social, superando il campionissimo di tennis. La giocatrice svizzera è a quota 11,4 milioni di follower, superando il tennista, fermo a 11,2 milioni.

Lehmann, 24 anni, potrebbe non aver ottenuto tutto questo seguito per meriti sportivi, ma è comunque più popolare del campione sui social.

L’attaccante vanta 200.000 follower in più su Instagram rispetto al connazionale Federer, e non è neanche lontanamente attivo come lo svizzero. Lehmann ha solo 172 post, ma diverse foto hanno infranto la barriera del milione di “mi piace”.

Lehmann è anche nota per il suo lato sensuale, che ama sfoggiare sui social.