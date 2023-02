Alcaraz da applausi: lo splendido gesto verso una raccattapalle | VIDEO

E’ in corso a Rio de Janeiro un torneo ATP 500 di tennis. In campo per l’Italia c’è Fabio Fognini, il cui match è stato interrotto ad un passo dalla vittoria, così come accaduto anche a Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo sarà costretto a tornare in campo oggi per l’interruzione del match causato dalla forte pioggia, sospeso con Alcaraz avanti 6-4, 5-3.

Intanto sui social è diventato virale un video che mostra il grande cuore del giovane tennista spagnolo. Alcaraz, protettosi in panchina dal forte diluvio che ha costretto a rinviare il match, ha invitato una raccattapalle a proteggersi anche lei, anzichè restare in campo sotto la pioggia incessante.

One year later, the same story, with Alcaraz welcoming the ball kids under his umbrella in Rio de Janeiro. pic.twitter.com/u3VvWEtTa3

