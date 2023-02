Aggredito tifoso disabile: la denuncia dopo Salisburgo-Roma | VIDEO

Si sono registrati momenti di grande tensione al termine di Salisburgo-Roma, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. L’incontro si è concluso sul risultato di 1-0 e la squadra di Mourinho dovrà giocarsi la qualificazione nel match di ritorno dell’Olimpico.

Un fatto di cronaca è salito alla ribalta, la denuncia di un’aggressione ad un padre disabile e il figlio minorenne.

Al termine della partita un gruppo di sostenitori giallorossi è stato bloccato dalla polizia locale. Arriva l’ultimo autobus, ma le porte non si aprono. Alcuni romanisti cominciano a battere contro i vetri per sollecitare l’autista. “E a questo punto la polizia ci ha caricato. Mi hanno picchiato e hanno trattato mio figlio di 16 anni come un criminale”. A raccontare a Roma Today è Marco Monaci, tifoso romanista 60enne “invalido al 100 per cento e costretto a camminare con le stampelle”.

Trasportato in un ospedale austriaco è stato poi dimesso, con il figlio “ammanettato, legato a una rete e portato negli uffici di polizia dello stadio dove lo hanno poi rilasciato dopo diverse ore”.

#SalisburgoRoma #SalzburgRoma Congratulations! Imagine being thug against a 15 years old boy and his father with disabilities while they’re waiting for the bus; then watch this video.

“Com’è misera la vita negli abusi di potere…” pic.twitter.com/gbUVx6gy5X

— Roma Club New York (@romaclubnyc) February 17, 2023