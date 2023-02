Aggredito con sassi e calci: attimi di terrore per il figlio di Pirlo | VIDEO

SportFair

Il figlio di Andrea Pirlo, Nicolò è stato aggredito a Torino e il video pubblicato è diventato virale sui social. Attimi di terrore per il giovane, aggredito mentre si trovava in auto con un amico. E’ stato direttamente Nicolò a denunciare l’accaduto attraverso il profilo Instagram.

“È normale trovare in centro quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci? Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”, scrive Pirlo.

Nicolò Pirlo ha raccontato la dinamica dell’aggressione riprendendo il tutto con lo smartphone, ad un certo punto spuntano quattro ragazzi, con il volto e la testa coperta da un cappuccio. Iniziano a lanciare sassi, si nota un ragazzo che ha in mano qualcosa e poi lancia un altro sasso contro l’auto dei ragazzi. Nicolò era inizialmente intenzionato a seguire le orme del padre, poi si è concentrato sulla sua grande passione: la moda.