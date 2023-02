“Terroni di merda”, adesivi razzisti contro Napoli a Francoforte | FOTO

SportFair

Eintracht Francoforte e Napoli sono pronte a scendere in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, la tensione è altissima per il rischio di scontri tra tifosi. La squadra di Luciano Spalletti è reduce da un momento magico, guida la classifica del campionato con ampio margine e la vittoria dello scudetto è ormai vicinissima.

Stagione positiva anche per il Francoforte, ancora in corsa per obiettivi importanti in Bundesliga. La classifica del campionato tedesco è cortissima e tante squadre sono in corsa per le prime posizioni. L’Eintracht occupa la sesta posizione e la zona Champions League è distante appena 2 punti.

Adesivi contro Napoli

Episodio da condannare prima del match. Sono diventate virali alcune foto di adesivi a sfondo razzista applicati su muri e lampioni della città. Uno, in lingua italiana, riporta la scritta “terroni di merda”. La tensione in città è altissima e si temono scontri tra tifosi.

Secondo quanto riportato ci sarebbe un gemellaggio fra i tifosi tedeschi e gli ultras dell’Atalanta, nemici del tifo caldo del Napoli. E’ stata negata la possibilità di fare coreografie nelle curve. E’ previsto l’arrivo di circa 2600 tifosi partenopei.