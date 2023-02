Lele Adani non risparmia Allegri: “non ha mai avuto il miglior attacco”

SportFair

“Basta cazz**e! Parlano i dati“, con queste parole Massimiliano Allegri aveva risposto in un collegamento Sky, infuriandosi dopo il pareggio della Juventus col Nantes in Europa League.

Parole che hanno fatto il giro d’Italia, che hanno fatto e fanno ancora discutere. A commentare lo sfogo di Allegri è stato di recente Lele Adani, che non ha risparmiato il tecnico bianconero.

Adani attacca Allegri

Lele Adani non le ha mandate a dire ad Allegri: “Max ha detto delle bugie, la verità è che non ha mai avuto con le sue squadre il miglior attacco o il secondo. L’ha avuto quattro volte su undici anni, non sempre: quattro su undici. Di cui gli ultimi due anni, l’anno scorso ha avuto l’undicesimo attacco e quest’anno è il sesto. Allora se tu dici una bugia e mi faccio dire che dico delle ca***te e sto zitto, e ho paura, cosa vengo pagato a fare. Voglio poter dire che non sei preparato. Il 95% dei colleghi va in tv annoiato, va in tv senza avere il rispetto e la preparazione per chi ti ascolta”, ha affermato alla Bobo Tv.

“In sette partite quest’anno in Europa la Juve ne ha vinta una col Maccabi in casa. Perché questo è quello che è successo adesso. Non dici quello, che il vincere di misura è stato inventato, un’espressione coniata e riciclata dall’ippica da chi ha accusato di non voler essere considerato per quello quando ci ha costruito una vita di dibattiti. E gli stessi che non hanno avuto la capacità e la libertà, la preparazione e il coraggio di ribattere sono quelli che hanno usato quell’espressione per salire sul carro e dire ‘no, però in fondo conta vincere’”, ha concluso Adani.