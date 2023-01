La confessione di Zazzaroni: la reazione di Mancini alla morte di Vialli

SportFair

E’ un giorno di grande lutto per il mondo del calcio, è morto Gianluca Vialli. L’ex calciatore di Juventus e Sampdoria lottava da tempo contro un brutto male, il tumore al pancreas. E’ un momento di profondo dolore anche per Roberto Mancini, ex compagno di squadra di Gianluca Vialli, ma soprattutto grande amico e figura di riferimento anche in Nazionale. Vialli è stato infatti capo delegazione degli azzurri ed è risultato importante per la vittoria dell’Europeo.

Il Ct della Nazionale è rimasto in silenzio, ovviamente in lacrime per la morte del suo grande amico. Roberto Mancini non ha pubblicato messaggi sui social, i dettagli sulla reazione dell’allenatore sono stati svelati dal direttore Ivan Zazzaroni, intervistato da ‘Oggi è un altro giorno’.

“Roberto Mancini sta versando tantissime lacrime. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic e di Luca, vuol dire che un pezzo importantissimo della sua vita se ne va. Con Vialli ’39 anni di conoscenza, non ce la faccio. Mi disse: “Voi giornalisti mi descrivete come una persona più intelligente di quello che sono”. Era un ragazzo bulimico di vita. Ha avuto una grande vita fino a 5 anni fa, quando è cominciata questa brutta storia”, ha confessato Zazzaroni.