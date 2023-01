Zaniolo inseguito sotto casa: la furia di mamma e sorella | FOTO

SportFair

La Roma è stata protagonista di una buona prestazione sul campo della corazzata Napoli, ma l’argomento del giorno riguarda ancora il futuro di Nicolò Zaniolo. La rottura tra giallorossi e il calciatore è ormai inevitabile, nelle ultime ore la tensione ha raggiunto i massimi livelli. Tutto è nato dai fischi dei tifosi della Roma nei confronti del calciatore, poi la richiesta ufficiale del giocatore di cambiare aria.

Sono andate in scena una serie di trattative per la cessione immediata, prima con il Tottenham e poi con il Milan. L’offerta da 22 milioni del club rossonero non è stata considerata all’altezza, si è inserito il Bournemoth e l’accordo è stato raggiunto sulla base di 30 milioni più bonus. L’attaccante, però, ha bloccato tutto: la destinazione del club inglese non è gradita. La situazione è degenerata, sono arrivate le critiche di Mourinho, ma soprattutto dei tifosi.

Le scritte contro Zaniolo, la furia di mamma e sorella

Secondo le ultime notizie il calciatore sarebbe stato minacciato da alcuni tifosi che lo hanno addirittura inseguito in macchina. L’intervento della Polizia ha riportato la calma. Sono state esposte scritte durissime contro il calciatore, denunciate da mamma e sorella.

“Zaniolo, tua madre è una gran ….”, si legge. “Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo”, ha scritto Francesca Costa in risposta.

Infine lo sfogo della sorella di Zaniolo. “non servono parole, solo tanta pena per voi”, il messaggio di Benedetta.