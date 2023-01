Spallata di Westbrook a Doncic: sfiorata la rissa in campo | VIDEO

E’ andata in scena nella notte la sfida tra Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. Una sfida appassionante e spettacolare, decisa solo all’overtime.

Doncic, ancora una volta, è stato protagonista indiscusso, con 34 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, ma non sono mancati episodi clamorosi in campo.

Westbrook, durante il tempo supplementare, ha commesso un brutto fallo ai danni di Doncic. Il giocatore dei Lakers ha dato una spallata al suo avversario, facendolo finire fuori dal campo.

Un gesto che Doncic non ha apprezzato: il cestista dei Mavericks ha affrontato il suo rivale, che ha subito reagito in maniera focosa. I due sono tati trattenuti dagli uomini delle loro rispettive squadre e poco dopo hanno chiarico con una stretta di mano e un abbraccio.

Luka Doncic not happy about the Westbrook bump, they talk it out after lol pic.twitter.com/d2ASq9WZy5

— Ted Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) January 13, 2023