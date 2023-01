Wanda Nara con un ex Inter! Icardi: “ho avvisato una povera cornuta”

SportFair

La telenovela Icardi-Wanda Nara continua. Non è ancora chiara la situazione sentimentale tra il calciatore e la showgirl argentina, che lo scorso anno hanno annunciato la rottura, ma sono ancora marito e moglie.

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno ‘confuso’ il mondo intero con un tira e molla per nulla chiaro e il gossip su di loro si scatena ogni giorno.

Il triangolo

Nelle ultime ore il paparazzo Jordi Martin ha lanciato la bomba: Wanda Nara sarebbe ‘scappata’ a Dubai per vedere un ex compagno di squadra di Icardi, Keita.

Keita, sposato con l’italiana Simona Guatieri dallo scorso maggio, e padre di due bambini, si trova a Dubai in ritiro con la sua squadra e secondo il paparazzo Jordi Martin avrebbe trascorso la notte con la showgirl e imprenditrice argentina.

Il messaggio di Icardi

Mauro Icardi non ha tardato ad intervernire sulla questione: il calciatore argentino del Galatasaray ha risposto duramente al paparazzo. “Ti risparmio il chiarimento di domani mattina, così hai tempo per altre cose… Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha mandato per messaggi privati su Instagram perché mia moglie me li ha mandati (ovviamente non li pubblico). Ti pubblico soltanto la chat di questa notte con questa ragazza e voglio chiarirti che non ho avuto nessuna lite con Wanda perché siamo stati fino alle sei di mattina a parlare in video-chiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina. Terza e ultima cosa, stai tranquillo che dal mio ambiente nessuno ti contatterà mai e se succede ti autorizzo a pubblicare le prove, ma che siano migliori di quelle che hai per trattarmi da bugiardo e per tutto quello che dai per scontato“.