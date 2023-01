Le Wags del tennis, dalla figlia di Nedved alle compagne degli azzurri

SportFair

Sono iniziati nella notte gli Australian Open: il primo Slam dell’anno sorride ai primi due azzurri scesi in campo, Sinner e Sonego, che hanno staccato il pass per il secondo turno.

I migliori tennisti al mondo si daranno battaglia a Melbourne con Rafa Nadal a difendere il titolo e Djokovic a caccia del riscatto dopo l’arresto e l’espulsione dello scorso anno per il suo stato di vaccinazione Covid.

A dare tutto il loro supporto ai campioni del tennis ci saranno le loro fidanzate e mogli.

Alla scoperta delle Wags del tennis

Da una splendida star di TikTok alla figlia di una leggenda del calcio, ecco chi farà il tifo per le star del tennis.

Morgan Riddle: modella, famosissima su TikTok, ha 25 anni ed è la fidanzata di Taylor Fritz. I due si sono incontrati due anni fa e da allora non si sono più serapati.

Maria Braccini: a novembre 2021 si era diffusa la notizia della rottura, ma sembra che Maria si tornata al fianco di Jannik Sinner. Sui suoi social, infatti, compaiono foto di lei a Wimbledon, nel 2022 e altre sulla neve del Trentino Alto Adige. Di lei non sa molto se non che è influencer e modella e che è nata nel 2000.

Eugenia De Martino: 27enne argentina, frequenta il connazionale Schwartzman, di tre anni più grande. I due stanno inseiem dal 2019. L’argentina è ambasciatrice delle calzature FILA e ha fatto da modella per diverse campagne di moda e per i costumi da bagno di Martina di Trento.

Alice Petruccioli: è la fidanzata di Lorenzo Sonego. Di lei non si sa molto, ma dai social si evince che ama il mare, dipingere, viaggiare e le foto e che è molto legata alla famiglia.

Ivana Nedved: tra le Wags del tennis c’è anche lei, la figlia di Pavel nedved. 25 anni, Ivana vive a Torino ed è fidanzata con lo statunitense Korda.

Costeen Hatzi: l’abbiamo conosciuta lo scorso anno, è un’influencer fidanzata con l’australiano Kyrgios, costretto al ritiro alla vigilia degli Australian Open.

Maria Fransisca Perello: la 34enne spagnola è la moglie di Rafa Nadal. Non ama molto stare sotto i riflettori ed è al fianco del maiorchino dal 2005. I due si conoscono dal 2000 e solo dopo 5 anni di buona amicizia sono diventati una coppia. La coppia è convolata a nozze nel 2019 e lo scorso anno sono diventati genitori per la prima volta.

Nina Ghaibi: 22enne croata è la fidanzata di Auger Aliassime. Appassionata di equitazione, Nina è cugina di Ajla Tomljanovic ed esce col canadese dal 2021.

Louise Jacobi: 22enne di New York, è la fidanzata di Cameron Norrie. Designer di tessuti, Louise ha lavorato per Calvin Klein, prima di diventare consulente per Please Don’t Touch. I due si frequentano da circa due anni.

Sofia Thomalla: modella tedesca, ex di Rossdale e del portiere loris Karius, è l’attuale fidanzata di Zverev. Nel 2012 ha posato nuda per la rivista Playboy e per FHM è stata la terza donna più bella del mondo.

Ayan Broomfield: canadese di 2 anni, anche lei tennista, è fidanzata di Tiafoe.

Jelena Djokovic: 36enne, la moglie di Djokovic ha avuto un passato da modella e attualmente è direttrice della Novak Djokovic Foundation ente di beneficenza che lavora per bambini non privilegiati. Nata a Belgrado, è multilingue ed un’appassionata scrittrice, nonché madre di Tara e Stefan.

Veronica Confalonieri: è la fidanzata di Lorenzo Musetti. Veronica lavora nel settore della grafica a Sky Sport ed è di casa nel mondo del tennis. La sorella, infatti, gestisce Gianluca Mager. Non si sa molto su come i due si siano incontrati, ma secondo quanto riferito hanno iniziato a frequentarsi l’anno scorso quando Musetti ha scalato la classifica.