Volti sfigurati e perdite di memoria: i campionati di schiaffi fanno discutere

SportFair

Negli ultimi giorni sui social circolano video su video dei campionati di schiaffi. La Power Slap League sta facendo discutere per la sua pericolosità e i rischi che corrono i concorrenti.

La competizione, lanciata da Dana White, preidente dell’UFC, è iniziata questa settimana in America nonostante le tante preoccupazioni sulla sicurezza dei combattenti.

Preoccupazioni che si sono moltiplicate guardando i video delle gare.

Il brutale ko di Sheena Bathory contro Kortney Olson ha lasciato tutti a bocca aperta: la concorrente è finita a terra a seguito di uno schiaffo ricevuto dall’avversaria e poco dopo, nel tentativo di rialzarsi, visibilmente frastornata, ha eseguito una capriola. Successivamente si è alzata ma le sue condizioni non promettevano nulla di buono e in tanti sono accorsi per soccorrerla.

This Slap Boxing league is NO JOKE 👀😳 pic.twitter.com/xDWL2j8g6L — Daily Loud (@DailyLoud) January 19, 2023

C’è anche chi ha perso momentaneamente la memoria: stiamo parlando di Chris Kennedy, messo fuori combattimento da uno schiaffo infernale del suo omonimo Chris Thomas, a seguito del quale non riusciva a ricordare dove fosse quando è venuto.

Per non parlare di come Sorin Comsa sia rimasto gravemente ferito, con un volto completamente sfigurato dagli schiaffi ricevuti dall’avversario.