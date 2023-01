Virtus Bologna-Olimpia Milano, lo striscione che ha scatenato il caos | FOTO

SportFair

Un caso nel basket italiano. La Procura federale ha aperto un fascicolo per lo striscione esposto dai tifosi della Virtus Bologna durante la partita contro Milano, valida per la 13esima giornata di LBA, e rivolto a Ettore Messina, coach dell’Olimpia (“Nessuna pace tra lupo e agnello”, citazione del libro XXII dell’Iliade). Di seguito il comunicato della FIP: