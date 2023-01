Virginia Mihajlovic commovente sui social: il messaggio per nonno Sinisa

SportFair

E’ trascorso quasi un mese dalla morte di Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore e allenatore serbo è deceduto in una clinica a Roma a seguito di una battaglia contro la leucemia.

Nei giorni precedenti alla triste notizia i fan erano andati in apprensione per alcuni misteriosi tweet che avevano fatto intendere che le condizioni di Sinisa fossero gravi. Poi, l’annuncio.

Familiari, amici e tifosi hanno salutato Mihajlovic alla Camera Ardente prima e ai funerali dopo e gli omaggi non cessano mai. Allo stadio è sempre dedicato un pensiero all’ex allenatore e anche la famiglia lo ricorda costantemente sui social.

Il messaggio di Virginia Mihajlovic

E’ entrato nel cuore di molti il messaggio pubblicato da Virginia Mihajlovic: la figlia di Sinisa ha condiviso sui social alcune foto che lo ritraggono insieme alla nipotina Violante, aggiungendo anche delle parole davvero commoventi.

“Ci penserò io papà, a raccontare a Violante l’amore che vi legava. Tu. che appena nata sorridevi solo a lui, e a nessun altro. Tu, che hai i suoi occhi ed il suo sguardo “incazzoso” che può trasformarsi in un attimo nello sguardo più dolce del mondo. Papà sei stato il nonno più magnifico che avrei potuto sognare e spero di avertelo fatto capire… quanto ero orgogliosa del nonno che eri. ti amo e non smetterò MAI di immaginarti accanti a me, tanto tu da lassù ci starai guardando e sono certa che non ti starai perdendo nulla di Violante e avrai sorriso tante volte sentendola dire “nonno” quando guarda la foto che c’è in salone, vero?