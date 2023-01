Sainz vicino al ritiro per un brutto incidente: lo spagnolo sorprende | VIDEO

SportFair

Paura per Carlos Sainz e Lucas Cruz, protagonisti di un brutto incidente dopo soli 5 km dal via della nona tappa della Dakar 2023. La vettura dello spagnolo e del suo navigatore si è ribaltata e ha riportato numerosi danni.

Anche i due piloti sono usciti acciaccati dall’incidente, ma se in un primo momento sembrava che la Dakar fosse finita per Sainz e il suo compagno, lo spagnolo ha poi stupito tutti.

Sainz ha lamentato un forte dolore toracico sul lato destro, ma ildue volte campione del mondo di rally ha mandato via l’elicottero, pronto a portarlo in ospedale, per proseguire la sua corsa e ha atteso insieme al suo navigatore i soccorsi sul posto e l’aiuto per rimettere in posizione normale la sua Audi RS Q e-tron.