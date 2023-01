Verstappen passione Ferrari: pronto ad acquistare una Rossa

SportFair

La stagione 2023 di Formla 1 non è iniziato, ma il pre-stagione si fa davvero interessante. In attesa dei primi test dell’anno, il campione del mondo di Formula 1sta dimostrando il suo amore per la… Ferrari.

Il due volte campione del mondo di Formula 1 è stato immortalato in alcuni video diventati virali su TikTok, nei quali l’olandese è stato pizzicato in un garage Ferrari a Monte Carlo, mentre provava una delle loro auto.

Sembra che Verstappen sia pronto a comprare una SF90 Stradale Assetto Fiorano, spendendo ben 375.000 sterline.

L’olandese ha già una Ferrari nel suo garage, la Monza SP2 che è costata circa 1,42 milioni di sterline.

I commenti dei fan non hanno risparmiato Verstappen: “mi chiedo se Max abbia ottenuto uno sconto per amici e familiari“, ha scritto un utente su Twitter. “È difficile trovare una Red Bull su cui guidare, ed è difficile dire di no a una Ferrari rossa“, ha precisato un altro.