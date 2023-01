Veronica Rajek a nudo: il seno abbondante, i porno e i gusti sessuali

SportFair

Veronika Rajek è diventata di recente famosa per essere una sensualissima fan di Tom Brady, stella del football americano. La modella e ammiratrice del campionissimo della NFL è stata protagonista del podcast di Pillow Talk, nel quale si è aperta sulla sua vita e su argomenti intimi e… bollenti.

All’influencer slovacca è stato chiesto se guarda i film porno: “sì, questo è il mio piano per il sabato sera. Mi piacciono i sesso a tre e le lesbiche, mi piace guardare due ragazze o due ragazzi. Sono bisessuale. Loro, le donne, mi spezzano sempre il cuore ed è così doloroso, c’è così tanto dramma. Siamo uguali ma non uguali“.

“Sono una persona super gelosa e penso che non si sentirebbe a suo agio perché sono quella bella , quindi sarebbero intimiditi. Se c’è qualcuno là fuori abbastanza sicuro di sé, scrivimi su Instagram , solo ragazze. Mi piace guardare il porno insieme, non posso essere gelosa quando il tuo partner guarda il porno“, ha aggiunto.

Veronika ha poi ammesso di non essere interessata a servizi di nundo per il suo futuro, ma di essere molto appassionata di lingerie e le piacerebbe poter essere una modella di intimo.

Non è mancato poi un commento sul suo abbondante seno: “è mio, non avevo il seno grand quando ero più giovane perchè ho fatto atletica leggera per otto anni. Ma un’estate stavo prendendo il sole, come nudo, e ho bevuto la birra di mio padre e penso che siano cresciuti così. Se vuoi avere un seno grande, bevi birra“, ha dichiarato.

Sul suo OnlyFans ha spiegato: “amo tutti i miei followers. Siamo come una famiglia. OnlyFans in Slovacchia è qualcosa di veramente terribile: pensano che tutti quelli che lavorano siano pessimi e cercatori d’oro. Non capiscono il mercato. Indosso sempre abiti sexy perché mi piace – pensano che io fotta tutti, ma è molto difficile scopare con me“, ha concluso.