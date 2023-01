La verità sul ruolo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: i dettagli sul contratto

SportFair

Cristiano Ronaldo non sarà ambasciatore dell’Arabia Saudita per il Mondiale del 2030: è quanto comunicato dall’Al Nassr in un comunicato ufficiale. Il portoghese è pronto ad iniziare una nuova avventura, l’esordio è stato rimandato. Cr7 è reduce da due esperienze deludenti: la rescissioni del contratto con il Manchester United e il Mondiale in Qatar con la maglia del Portogallo.

Le cifre ufficiali del trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr non sono state comunicate, ma si è parlato di un accordo da 200 milioni di euro a stagione fino al 2025, cifra destinata ad aumentare. Il trasferimento in Arabia Saudita ha scatenato anche speculazioni, è quanto riportato dal club in relazione alle voci di un ruolo da ambasciatore di Cr7 per il Mondiale del 2030.

Il comunicato dell’Al Nassr

L’Al Nassr ha deciso di uscire allo scoperto, attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Twitter. “L’Al Nassr desidera chiarire che il contratto di Cristiano Ronaldo con il club non implica impegni con nessuna candidatura per la Coppa del Mondo. Il calciatore è impegnato, insieme ai compagni, esclusivamente a portare avanti il lavoro della squadra per aiutare il club a ottenere successi”.