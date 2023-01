Valentino Rossi è tornato! Grande risultato alla 24 Ore di Dubai

SportFair

Inizia con il botto la stagione agonistica di Valentino Rossi, in grado di riscattare la prima esperienza altalenante con le auto. E’ andata in scena la 24 Ore di Dubai: Mohammed Al Saud/Dries Vanthoor/Jean-Baptiste Simmenauer/Diego Menchaca/Jens Klingmann hanno trionfato.

La formazione di WRT (BMW) ha vinto su Ralf Bohn/Daniel Allemann/Robert Renauer/Alfred Renauer (Herberth Motorsport #91/Porsche) e Maxime Martin/Sean Gelael/Tim Whale/Valentino Rossi/Max Hesse. Ottimo terzo posto per l’ex pilota della MotoGP.

Nelle ultime ore della notte si è registrato un tentativo di rimonta da parte della Porsche #91 di Herberth Motorsport, si è ritrovata a 30 secondi dalla BMW #7 (WRT). Le ultime tre ore hanno fatto registrare una decisa risposta da parte di WRT #7 che è stata in grado di mantenere la prima posizione fino all’inizio dell’ultima ora. Prima gioia all’esordio per WRT con BMW.

E’ da evidenziare il primo podio all’esordio da pilota ufficiale BMW per Valentino Rossi. La stagione del Dottore è iniziata con il botto. Il prossimo evento sarà tra tre settimane nella location di Bathurst per la 12h valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.