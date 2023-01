United Cup, l’Italia è in finale! Bronzetti regala il punto decisivo contro la Grecia

SportFair

Ancora grandi soddisfazioni per l’Italia del tennis, è finale in United Cup. Continua il grande rendimento dei tennisti azzurri, nelle ultime sfide sono arrivate grandi prestazioni contro la Grecia. Gli azzurri si portano subito in vantaggio: Lorenzo Musetti vince agevolmente contro Sakellaridis (1-6, 1-6), successo clamoroso di Trevisan contro Sakkari (3-6, 7-6, 5-7).

La Grecia rientra in partita con Tsitsipas, successo nel primo match di oggi contro Matteo Berrettini. La gara si è decisa al terzo set. L’italiano vince il primo set 4-6, poi la grande reazione del greco che ribalta tutto e chiude prima 7-6 e poi 6-4.

E’ Lucia Bronzetti a regalare il punto decisivo all’Italia. L’azzurra ha avuto la meglio di Valentini Grammatikopoulou. L’italiana si è confermata superiore e la partita si è conclusa 0-2 (2-6, 3-6). L’Italia vola in finale della United Cup e dovrà vedersela contro gli USA.