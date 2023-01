Ufficiale, DAZN conferma i rimborsi agli utenti: la reazione del Codacons

SportFair

Il big match di Serie A tra Inter e Napoli ha fatto registrare problemi per gli utenti di DAZN, la visione della partita è stata condizionata da disservizi. Rimborsi diretti e creazione di un centro operativo in Italia: sono le misure annunciate al termine della riunione al Ministero per le imprese, convocata dal ministro Adolfo Urso.

“Su richiesta di tutte le istituzioni presenti – sottolinea la Ott – Dazn ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile”. Col nuovo centro sarà trasferita “al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell’instradamento del traffico dei clienti”.

La reazione del Codacons

“Del tutto deludenti” per il Codacons “i risultati sul caso Dazn” raggiunti nell’incontro convocato al ministero delle Imprese. “Gli indennizzi per gli utenti annunciati dal Ministro non rappresentano certo una vittoria, ma un diritto riconosciuto agli abbonati dalle leggi vigenti, con i rimborsi che in caso di disservizi devono essere disposti in modo automatico da Dazn”, sono le dichiarazioni del presidente Carlo Rienzi.

“Non basta poi una generica rassicurazione sugli investimenti per il miglioramento del servizio, ma serviva un impegno scritto nero su bianco che vincolasse formalmente la società e garantisse in modo adeguato gli utenti.

La riunione di oggi si è rivelata quindi un buco nell’acqua, e questo anche a causa della mancata convocazione dei diretti interessati, ossia tifosi e abbonati rappresentati dal Codacons, unica associazione che in Italia si sta battendo da mesi contro i disservizi di Dazn e a tutela degli interessi degli utenti”.