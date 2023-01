Tutti pazzi per il… bottone: la scollatura di Diletta Leotta fa scatenare i fan

SportFair

Diletta Leotta sa come far perdere la testa ai suoi follower e a volte non servono pose troppo sexy o scatti in topless. La presentatrice Dazn, che lavora anche a Radio 105, ha pubblicato degli scatti che hanno fanno scatenare i fan.

Bella è bella, e sexy è sexy, ma le foto condivise dall’attuale fidanzata di Karius hanno dato libero sfogo ai fan, che si sono sbizzarriti con commenti esilaranti.

Le foto di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato delle foto che la vedono con addosso un maglioncino striminzito, molto scollato e l’attenzione dei fan è ricaduta sul.. bottone che sostiene tutto.

“Rispetto per il bottone”, “vorrei la stessa forza di quel bottone”, “il bottone ha una vita migliore della mia”, “il bottone ha fatto 10 anni di body building”, “il bottone sta soffrendo”, “quel bottone sembra spiderman che cerca di fermare il treno”, questi sono solo alcuni tra i commenti più esilaranti sotto al post di Diletta Leotta.