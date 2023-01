Tsitsipas e l’appello a Margot Robbie: l’invito agli Australian Open

SportFair

Stefanos Tsitsipas è uno dei semifinalisti degli Australian Open, primo Slam della stagione 2023, in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il tennita greco ha effettuato un percorso splendido finora in Australia e si prepara a sfida Khachanov per un posto in finale.

Nelle ultime ore si parla di Tsitsipas per l’appello lanciato a Margot Robbie durante un’intervista in campo. Al greco è stato chiesto cosa gli piace di più dell’Australia ed il tennista ha citato proprio l’attrice, dichiarandosi in diretta tv.

L’appello di Tsitsipas

“L’Australia è un grande paese. Mi piacciono molte cose australiane. Una delle mie attrici preferite viene da qui, Margot Robbie”, ha dichiarato.

“Margot Robbie? Cosa stiamo vedendo qui?“, ha chiesto ancora Courier, a cui Tsitsipas ha risposto apertamente: “mi piacerebbe vederla un giorno sugli spalti“. “Allora, stai ufficialmente invitando Margot Robbie? Voglio solo che sia chiaro“, ha chiesto ancora, rispondendo a quest’ultimo: “assolutamente“, scatenando gli applausi del pubblico.

Chissà come l’avrà presa la fidanzata di Tsitsipas, Theodora Petelas.