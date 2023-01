Atmosfera da brividi allo Stadium per Vialli: la lettera di Pessotto | VIDEO

SportFair

E’ arrivata ieri mattina la triste notizia della morte di Gianluca Vialli. L’ex calciatore di Juventus e Sampdoria è scomparso a 58 anni dopo una lunga battaglia con un tumore.

Tanti gli omaggi per Vialli, che era ricoverato in una clinica a Londra, come quello di questo pomeriggio allo Stadium, poco prima del fischio d’inizio tra Juventus e Udinese.

In una magica atmosfera buia, Gianluca Pessotto ha letto una lettera da brividi.

La lettera di Pessotto

“Ci ha lasciati un personaggio unico. Per tanti giovani è stato una fonte d’ispirazione. Quando sono arrivato ero un ragazzino, Vialli è stato uno dei primi che ho incontrato a Torino. Per me è stata subito una grande emozione. Vialli era un trascinatore, un vero e proprio leader. La sua mania di perfezione ci ha contagiati. Pretendeva molto sia da sé stesso che dai compagni di squadra: questo era il modo migliore per creare una mentalità vincente, credeva molto nel valore del gruppo. Siamo venuti in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai, non smetteremo mai di volerti bene. Sei stato una guida. Un capitano, un amico. Nessuno potrà scordare la tua sottile ironia, la tua classe, il tuo carisma, la tua tenacia. Nessuno potrà dimenticare le emozioni delle tue giocate e dei tuoi gol. Ci mancheranno tanto i tuoi sorrisi. Siamo allo stadio pronti ad abbracciarti, così come siamo stati sempre pronti ad esultare per ogni tua prodezza. Ciao capitano, fai buon viaggio. Ti vogliamo bene“.