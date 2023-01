Sorteggio Nations League, gli accoppiamenti: l’Italia contro la Spagna

SportFair

E’ alta l’attesa in vista della fase finale di Nations League, in campo anche l’Italia di Roberto Mancini. Sono quattro le squadre ancora in corsa: Italia, Olanda, Croazia e Spagna. La fase a gironi è stata spettacolare e ha regalato la qualificazione di quattro squadre, vincitrici dei rispettivi Gruppi della Lega A. Previste quattro partite: le due semifinali, la finale per il terzo posto e la finalissina.

Ad ospitare la Final Four sarà l’Olanda. La fase finale della UEFA Nations League 2022/2023 si disputerà tra il 14 ed il 18 giugno 2023. La prima edizione 2018-19 è stata conquistata dal Portogallo, l’ultima alla Francia.

Di seguito il tabellone completo:

Semifinale 1: 14 giugno (Rotterdam, ore 20:45 CET)

Semifinale 2: 15 giugno (Enschede, ore 20:45 CET)

Finale terzo posto: 18 giugno (Enschede, ore 15:00 CET)

Finale primo posto: 18 giugno (Rotterdam, ore 20:45 CET)

Il regolamento

La squadra estratta per prima è la squadra di casa dell’accoppiamento A

La squadra estratta per seconda è la squadra in trasferta dell’accoppiamento A.

La terza squadra estratta è la squadra di casa dell’accoppiamento B.

La quarta squadra estratta dell’urna verrà designata come squadra in trasferta dell’accoppiamento B.

Se la seconda o la quarta squadra sorteggiata è quella ospitante (quindi l’Olanda), il suo accoppiamento in semifinale viene invertito.

Le gare si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta. In caso di parità al 90’ si procederà con i tempi supplementari e in caso di parità al 120’ con i calci di rigore.

Per la finale per il terzo posto non sono previsti i tempi supplementari. In caso di parità al 90’ si procederà dunque direttamente con i calci di rigore.

Il sorteggio di Nations League

SPAGNA-ITALIA

OLANDA-CROAZIA

L’Italia dovrà vedersela contro la Spagna in una partita che preannuncia grande spettacolo, l’Olanda contro la Croazia. Azzurri in campo il 15 giugno.