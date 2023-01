Il tabellone degli Australian Open: gli avversari degli italiani

SportFair

Il primo Slam della stagione 2023 è alle porte. Lunedì iniziano gli Australian Open e finalmente sono stati resi noti gli accoppiamenti: si è tenuto nella notte, infatti, il sorteggio del tabellone principale.

Novak Djokovic, che dopo l’assenza dello scorso anno per la sua posizione sul vaccino anti-Covid insegue il 10° titoloin Australia, sfiderà all’esordio Carballes Baena e non incontrerà Nadal fino ad una potenziale finale. Il serbo potrebbe incontrare poi Dimitrov ai sedicesimi e Kyrgios ai quarti di finale.

Il maiorchino, campione in carica, invece, debutterà con Draper. Per arrivare in semifinale, dove potrebbe esserci Tsitsipas ad attenderlo, Nadal potrebbe dover battere Nishioka, Khachanov o Tiafoe, Hurkacz e Medvedev.

Per quanto riguarda le donne, la numero 1 del mondo Iga Swiatek sfiderà la tedesca Julie Niemeier nella sua gara d’esordio, mentre la campionessa delle finali WTA Caroline Garcia è dalla parte opposta del tabellone e affronta una qualificata o una lucky loser.

Gli italiani

Per quanto riguarda gli italiani, Berrettini sfiderà Murray al primo turno, Sinner Edmund e Musetti invece farà i conti con Harris. Lorenzo Sonego debutterà con Borges, mentre Fognini, che potrebbe essere al suo ultimo Australian Open sfiderà il padrone di casa Kokkinakis.

Le italiane

Per quanto riguarda le donne, infine, Cocciaretto affronterà Rybakina, Trevisan invece una qualificata. Camila Giorgi debutterà contro Pavlyuchenkova e al secondo turno potrebbe affrontare Trevisan in un derby tutto italiano, mentre Bronzetti farà i conti con Siegemund.

Jasmine Paolini, infine, farà il suo esordio con Samsonova.