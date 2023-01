Sofia Goggia, che paura! Finisce sulle reti, la caduta è da brividi | VIDEO

SportFair

Sfiuma il sogno del bis per Sofia Goggia, dopo il successo di ieri l’atleta azzurra è caduta nel finale della pista Olympia. La 30enne è scivolata via, è finita contro le reti e fortunatamente non si sono verificate conseguenze dal punto di vista fisico.

Si è poi rialzata ed è arrivata al traguardo, poi l’inchino al pubblico. Era al comando della seconda discesa di Cortina d’Ampezzo. Al terzo intermedio Sofia Goggia aveva lo stesso tempo di Mowinckel. Si è sbilanciata in una curva verso sinistra, lo sci destro si è sollevato e poi la brutta caduta. Subito dopo è andato in scena un confronto con il presidente federale, la situazione sulle condizioni di Sofia Goggia sembra tranquillizzante.