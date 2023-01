Sinner avanza, Sonego si ritira: inizia lo show ad Adelaide

Il 2023 del tennis è iniziato e gli italiani stanno riuscendo subito ad essere protagonisti. Ad Adelaide sorride Jannik Sinner, la cui ultima vittoria è stata ad ottobre.

Il tennista altoatesino ha trionfato oggi contro Edmund. Il numero 15 del rankingATP ha sconfitto il britannico 582° al mondo in due set: la sfida è terminata col punteggio di 6-3, 6-2, dopo un’ora e 6 minuti di gioco. L’azzurro, dunque, stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo australiano, nei quali sfiderà il padrone di casa Kokkinakis. Esordio deludente invece per Sonego, che dopo aver lottato contro Medvedev nel primo set ha alzato bandiera bianca nel secondo, ritirandosi a causa dei crampi. La sfida è terminata sul 2-1 nel secondo set, dopo un’ora e 39 minuti di gioco.

Buon ala prima in Australia, dopo quanto accaduto lo scorso anno, per Djokovic: che ha sueprato Lestienne in due set, col punteggio di 6-3, 6-2, volando al secondo turno.

Le parole di Sinner

“La prima partita stagionale è sempre insidiosa, bisogna smaltire i carichi della preparazione. Edmund era fermo da tanto tempo e rientrava da un infortunio, penso comunque di aver giocato una buona partita. Ora affronterò Kokkinakis, è un idolo qua. Spero di alzare ulteriormente il mio livello di tennis”, le parole di Sinner al termine del match.