Sinner, che peccato! Ai quarti degli Australian Open ci va Tsitsipas

SportFair

Termina agli ottavi di finale il percorso di Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Il tennista altoatesino ha tenuto testa ad un tosto Tsitsipas, ma alla fine il greco è riuscito ad avere la meglio. Sfuma la rimonta per Sinner, che saluta così lo Slam australiano.

Partita iniziata in salita per Sinner, che ha perso i primi due set. L’altoatesino non si è mai dato per vinto e ha così reagito e lo ha fatto in maniera egregia, conquistando terzo e quarto set e pareggiando i conti.

La sfida si è dunque decisa al quinto set, con il greco che è riuscito a gestire meglio dell’avversario, portando a casa la vittoria. La sfida tra Tsitsipas e Sinner è terminata dopo 4 ore di gioco col punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. Il greco stacca dunque il pass per i quarti di finale degli Australian Open.