Sinner, che rimonta! L’azzurro agli ottavi agli Australian Open

Prosegue il percorso di Jannik Sinner agli Australian Open. Il tennista altoatesino ha staccato il pass per gli ottavi di finale del primo Slam dell’anno, in corso sui campi in cemento di Melbourne, superando Fucsovics in rimonta.

Una sfida complicata, iniziata tutta in salita per Sinner, che ha perso i primi due set. L’altoatesino ha saputo però reagire, ribaltando match e risultato.

La partita è finita in cinque set: la sfida si è conclusa dopo 3 ore e 36 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Agli ottavi Sinner farà i conti con Tsitsipas.